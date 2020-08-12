SABAH’a iki ödül birden

İstinye Üniversitesi (İSÜ) öğrencileri, pandemi dönemindeki haberciliği ödüllendirdi. Öğrencilerin verdiği oylar sonucu #İstinyeli Ödüllerinin "Pandemi Döneminde Habercilik" alanında kazananları belli oldu. SABAH gazetesinde eğitim editörü Ceyda Karaaslan ile sağlık editörü Didem Seymen ödüle layık görüldü. Karaaslan "En İyi Eğitim Editörü", Seymen ise "En İyi Sağlık Sayfası" ödüllerine layık görüldü. Karaaslan gecede "İSÜ benim için çok özel bir üniversite. Şuna eminim ki gelecekte çok daha iyi katkılar yapacak" dedi. Törene evden çektiği video ile katılan Seymen ise böbrek nakilli olduğu için 150 gündür evden çalıştığını vurgulayarak İSÜ Ailesi'ne teşekkür etti. "Toplumu Bilinçlendirme Projesi" kategorisinde "Maske Tak" şarkısı ile ödül alan MFÖ grubunu ise Fuat Güner temsil etti.