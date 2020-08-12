Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın her Çarşamba günü Milli Piyango Online üzerinden çekilişi yapılan yeni Şans Topu'nun 2. çekiliş sonuçları bugün (12 Ağustos 2020 Çarşamba) saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli olacak. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılacak 2. canlı çekiliş ile günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek önceki haftadan devreden 498.106 Türk Lirası büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Şans Topu 12 Ağustos çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 12 Ağustos 2020 Çarşamba 2. Şans Topu sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli olacak. Günün şanslı numaralarını MPİ canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz...
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.