Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Milli Piyango'da yeni dönemin başlaması ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 498 bin 106 TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 498 bin 106 TL'lik ikramiye devretti. Çekilişte; (5) bilen 6 kişi 5,087.60 TL, (4+1) bilen 68 kişi 448.90 TL, (4) bilen 957 kişi 39.85 TL, (3+1) bilen 1,746 kişi 26.20 TL, (3) bilen 25,756 kişi 7.10 TL, (2+1) bilen 15,928 kişi 10.50 TL, (1+1) bilen 50,828 kişi 5.25 TL,ve yeni kategori olan (0+1) bilen 48,417 kişi 5.50 TL kazandı.
Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Şans Topu çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.
Sonuçları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.
ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.
Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.
Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.