Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Milli Piyango'da yeni dönemin başlaması ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 498 bin 106 TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

12 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 498 bin 106 TL'lik ikramiye devretti. Çekilişte; (5) bilen 6 kişi 5,087.60 TL, (4+1) bilen 68 kişi 448.90 TL, (4) bilen 957 kişi 39.85 TL, (3+1) bilen 1,746 kişi 26.20 TL, (3) bilen 25,756 kişi 7.10 TL, (2+1) bilen 15,928 kişi 10.50 TL, (1+1) bilen 50,828 kişi 5.25 TL,ve yeni kategori olan (0+1) bilen 48,417 kişi 5.50 TL kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;