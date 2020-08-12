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saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 12 Ağustos açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 olmamış ve büyük ikramiye 498 bin 106 TL devretmişti. Peki, 12 Ağustos Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu 12 Ağustos sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Şans Topu çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 15:37 Son Güncelleme: 12.8.2020 15:39 ABONE OL
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

'da yeni dönemin başlaması ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. , Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 498 bin 106 TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

12 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar 1, 4, 7, 14, 24 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 498 bin 106 TL'lik ikramiye devretti. Çekilişte; (5) bilen 6 kişi 5,087.60 TL, (4+1) bilen 68 kişi 448.90 TL, (4) bilen 957 kişi 39.85 TL, (3+1) bilen 1,746 kişi 26.20 TL, (3) bilen 25,756 kişi 7.10 TL, (2+1) bilen 15,928 kişi 10.50 TL, (1+1) bilen 50,828 kişi 5.25 TL,ve yeni kategori olan (0+1) bilen 48,417 kişi 5.50 TL kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 12 Ağustos Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

Şans Topu çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.

Sonuçları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 12 Ağustos Şans Topu sonuçları ve Milli Piyango Online bilet sorgulama
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