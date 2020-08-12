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için suya giren şahıs hayatını kaybetti

'de, için Porsuk Çayı'na girdiği iddia edilen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Pekcan Sokak'ta yaşandı. Akşam üstü sıralarında, Porsuk Çayı'na serinlemek için girdiği iddia edilen Mehmet İ. (51), bir süre sonra suda kayboldu.

İHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 22:59 Son Güncelleme: 12.8.2020 23:01 ABONE OL
Serinlemek için suya giren şahıs hayatını kaybetti

'de, için Porsuk Çayı'na girdiği iddia edilen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Pekcan Sokak'ta yaşandı. Akşam üstü sıralarında, Porsuk Çayı'na serinlemek için girdiği iddia edilen Mehmet İ. (51), bir süre sonra suda kayboldu.

Serinlemek için suya giren şahıs hayatını kaybetti

'de, için Porsuk Çayı'na girdiği iddia edilen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Pekcan Sokak'ta yaşandı. Akşam üstü sıralarında, Porsuk Çayı'na serinlemek için girdiği iddia edilen Mehmet İ. (51), bir süre sonra suda kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından 155 Polis İmdat Hattına yapılan ihbar üzerine olay yerine, polis ekiplerinin yanı sıra Eskişehir İtfaiyesi Gönüllü Dalgıç Timi ve AKUT Eskişehir ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için suya giren şahıs hayatını kaybetti

Balık adamlar tarafından suda bir süre arama yapıldıktan sonra Mehmet İ.'nin cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi akabinde 54 yaşındaki Mehmet İ.'nin naaşı otopsi işlemleri için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Serinlemek için suya giren şahıs hayatını kaybetti
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