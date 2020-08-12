ŞOK 12-18 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda büyük indirimler başladı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yepyeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı. Kampanyalı ürünleri tüketicisiyle buluşturan 12- 18 Ağustos aktüel ürünlerinde büyük yaz indirimi var. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında şüphesiz Sinbo Tost Makinesi 149 TL, Kiwi Blender Seti yer alıyor. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken ürünlerde kampanya fırsatlarını kaçırmayın. Peki ŞOK 12-18 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLIYOR…

Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 12 Ağustos'tan 18 Ağustos'a kadar sürecek olan ŞOK indirimlerinde gıdadan, teknolojiye, ev eşyasına ve elektrikli eşyalara kadar birçok ürün yelpazesi bulunuyor.

Kumsal Kapaklı Karnıyarık Tencere 54,90 TL, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 54,90 TL, Kumsal Granit Efektli Tava 34,95 TL,Lav 12 Parça Çay Seti 27,95 TL., Saklama Kabı 19,95 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 19,95 TL, Farklı renklerde 3'lü El Havlusu 5,99 TL, Anadolu Mutfağı Salamura Tuzu 2,90 TL, Bizim Vatan Turşu Yap 10,45 TL

Familia 32'li Ev Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 32,90 TL, 1 Alana 1 Bedava Kleenex 56'lı Kutu Mendil 5,90 TL, Ekka Aydınlatıcı 3'lü Palet 14,95 TL, Palette Renk Açıcı Sprey 33,95 TL yerine sadece 14,90 TL, Taft Sprey Power %40 indirimli olarak 17,94 TL, Gliss Ultimate Sıvı Saç Kremi 11,94 TL, Elidor 7/24 Bakım Kremi 10,74 TL