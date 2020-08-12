Son dakika haberi: Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın işlediği cinayetlerin nedeni ortaya çıktı! Öldürülen avukatın cenazesinde...

DHA'nın aktardığı habere göre dün geceden beri en çok konuşulan konular arasında yer alan cinayetlerin nedeni ortaya çıktı. Hatay Vali Yardımcısı 45 yaşındaki Tolga Polat'ın annesi ve avukat kardeşini öldürmesinin nedeninin miras kavgası olduğu belirtildi. Cinayet sırasında evin babası Şeref Polat'ın da evde olduğu ifade edildi. Önce annesini öldüren Tolga Polat, daha sonra da merdivenlerden kaçmaya çalışan kardeşinin canına kıydı.

Öldürülen avukatın cenazesinde gözyaşları sel oldu Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından öldürülen avukat kardeşi Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi Arkadaşları maktulü kendi selamıyla uğurladı.