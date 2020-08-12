SON DAKİKA HABER! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Iğdır Karagüney'de saat 02.29'da 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Ağrı ve Kars illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.
Son dakika Iğdır depremine ilişkin son dakika bilgileri şöyle...
Sarsıntılardan etkilenen bölge sakini Adnan Bagana isimli vatandaş depreme ilişkin,
"Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.