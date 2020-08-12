SON DAKİKA HABER! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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SON DAKİKA HABER! ’da korkutan ! ve ’ta da hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan verilerine göre Karagüney’de bir meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 12.8.2020 08:43 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Karagüney'de saat 02.29'da 4.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 5.4 kilometre derinliğinde meydana gelen ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ! IĞDIR'DA 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREM! AĞRI VE KARS'TA DA HİSSEDİLDİ!

Son dakika Iğdır depremine ilişkin son dakika bilgileri şöyle...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA HABERİ! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Sarsıntılardan etkilenen bölge sakini Adnan Bagana isimli vatandaş depreme ilişkin,

"Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERİ! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN TÜM DETAYLARI

SON DAKİKA HABERİ! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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SON DAKİKA HABER! Iğdır’da korkutan deprem! Ağrı ve Kars’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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