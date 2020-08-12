Stalk nasıl yapılır? Twitter'da ve Instagram’da stalk yapanlar nasıl anlaşılır?

Sosyal medya kullanıcıları her geçen gün artarken aynı oranda hayatımıza yeni durumlar ve terimler de dahil oluyor. Stalklamak, stalklayan kişilere verilen stalker adı gibi pek çok terim hafızamızda yer alırken genellikle karşılıklı olarak takipleşmediğimiz ancak hayatını merak ettiğimiz kişileri stalklarız. Peki; stalk nasıl yapılır? Instagram'da stalk yapanlar nasıl anlaşılır?

STALK NASIL YAPILIR?

Stalk yapmak, bir başkasını gözetlemek, takip etmek, incelemek, araştırmak gibi terimleri içermektedir. Instagram, Twitter, Fcebook gibi pek çok sosyal medya hesabı üzerinden bir başkasını profilini inceleyebiliriz. Bu durum genellikle gençler arasında gerçekleşirken eski sevgili, hoşlanılan kişi, merak edilen kişi, aile ve akrabaların profillerine bakma olabileceği gibi kurumsal hesaplar da stalklanabilir. Ancak stalk yapılırken kişinin kimliğini ifşa etmemesi ve gizli başka bir hesap üzerinden yapması gerekir.

INSTAGRAM'DA STALK NASIL YAPILIR?

Stalk yapılacak kişinin Instagram hesap profili herkese açıksa kişiler rahatlıkla profili görebilir ve stalk yapabilirler. Ancak stalk yapılacak kişinin hesabı kilitli ise burada kişiler kendilerine farklı bir kullanıcı adı ve şifre ile hesap açıp hesabı kilitli kişilere takip isteği göndermek zorundadırlar. Aksi takdirde kilitli hesaplar için stalk yapılması mümkün değildir.

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