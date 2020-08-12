Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 11 Ağustos Salı Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) tarafından yenilenen ve her haftanın 3 günü (Salı, Perşembe ve Pazar) Milli Piyango Online üzerinden çekilişi yapılan yeni Süper Loto'nun 5. çekiliş sonuçları bugün (11 Ağustos 2020 Salı) saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugün Milli Piyango Online üzerinden yapılan 5. canlı çekiliş ile günün kazandıran numaralarını doğru tahmin etmek ve 26 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto 11 Ağustos çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Milli Piyango Online resmi sitesi üzerinden 11 Ağustos 2020 Salı 5. Süper Loto sonuçları saat 20.00'da yapılan canlı çekilişle belli oldu. İşte MPİ canlı çekilişle günün şanslı numaraları…
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Ağustos 2020 Salı Süper Loto sonuçları: 48 - 9 - 40 - 1 - 14 - 58
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.