Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

Kasada çalışan genç kıza her biri 200 lira para verdi. Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Verdikleri parayı geri almalarına rağmen bir de para üstü aldı. Sonrasında işyerinden ayrıldı.