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Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

Arnavutköy'de akılalmaz bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kuruyemişçiye sırayla giren 3 kişi, işletmeyi 'tırnakçılık' diye adlandırılan yöntem ile dolandırdı. Alışveriş yapıyor gibi hareket ederek kasadaki genç kızı oyalayan dolandırıcılar, kaşla göz arasında verdikleri 200 lirayı ve para üstünü aldı. İşletme sahibi emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:21 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:35 ABONE OL
Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

Arnavutköy'de kuruyemişçiye gelen 3 kişi, tırnakçılık yöntemiyle iş yeri çalışanını 600 lira dolandırdı. Dakikalar içinde gerçekleşen dolandırıcılık, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

Olay, 8 Temmuz'da öğle saatlerinde Bolluca Mahallesi'ndeki bir kuruyemişçide yaşandı. Kuruyemişçiye gelen 3 kişi, sırayla alışveriş yaptı.

Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

Kasada çalışan genç kıza her biri 200 lira para verdi. Genç kızı lafa tutarak aklını karıştıran dolandırıcılar, verdikleri parayı el çabukluğu ile geri aldı. Verdikleri parayı geri almalarına rağmen bir de para üstü aldı. Sonrasında işyerinden ayrıldı.

Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kasiyer, işyeri sahibine haber verdi. İşyeri sahibi kamera görüntüleriyle gittiği polis merkezinde 3 kişiden şikâyetçi oldu.

Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gelen 3 kişinin alış veriş yapma bahanesiyle el çabukluğuyla dolandırıcılık yaptıkları görülüyor.

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Tırnakçılık yöntemi ile kuruyemişçiyi 600 lira dolandırdılar
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