Twitter’dan video indirmek: Twitter’dan video indirme nasıl yapılır? İşte Twitter videosu indirmek için yöntemler

Kullanıcılarına 280 karakter ile sınırlandırılan ve "Tweet" adı altında paylaşımlar yapılan Sosyal mecra Twitter'dan video indirmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde çok yüksek sayıda kullanıcıya ulaşan sosyal medya uygulaması kullanıcıları videoları nasıl indirebileceklerini merak ediyor. Peki, Twitter'dan video indirme nasıl yapılır? Twitter'dan video indirilir mi? İşte detaylar…

TWİTTER'DAN VİDEO İNDİRME NASIL YAPILIR?

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen Twitter, kullanıcılarına video indirebilmeleri adına bir seçenek sunmamış olup bu videoları indirebilmek adına çeşitli uygulama, site ve programlar bulunmaktadır. Bilgisayar, Tablet veya telefonunuza bu sosyal ağda yer alan videoları indirebilmek için öncelikli olarak gönderinin url linkine ihtiyaç duyarsınız…

TWİTTER'DAN VİDEO İNDİRİLİR Mİ?

Twitter'dan video indirmek için farklı site, uygulama ve programlara ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda öncelikli olarak tweetin bağlantı adresini kopyalamanız ve tabii ki twitter video indirme uygulama, program veya sitelerinden birine başvurmanız gerekir.

Bu yöntemlerden en kolayı online siteler olsa da güvenilir olmalarına dikkat etmek gerekir. Çünkü bu tarz site, uygulama ve programlar bazı durumlarda virüs içerebilmektedir. Size göre güvenilir yönteme karar verdiğinizde bu uygulama üzerinden işleminizi kolaylıkla yapabilirsiniz…

Twitter'dan video indirmek için hangi yöntemler kullanılır?

İçeriğimizin başında da açıkladığımız gibi Twitter'dan video indirmek için uygulama, program ve online siteler bulunur. Bunlardan herhangi bir yöntem ile Twitter'dan video indirebilirsiniz.

Ancak Twitter kullanıcılarına böyle bir video indirme seçeneği kendi içerisinde bulundurmamaktadır. Yapacağınız işlem ise önce gönderinin bağlantısını yani url linkini kopyalamak ve ardından twitter indirme sitesinde url yapıştır kısmına bu linki eklemek.

Ardından çoğu uygulamada "indir" butonu bulunmaktadır. Bu şekilde videonuzu (video uzunluğuna bağlı olarak) hızlıca indirebilmeniz mümkündür…

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