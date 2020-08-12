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Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

'ın Tuşba ilçesindeki Adır Mahallesi'ne kardeşi ve kuzeniyle birlikte tatile giden Züleyha Sona, 'nde hızlı hareket eden sırtı zikzaklı bir cismi görüntüledi. Büyük korku ve heyecan yaşadığını, daha önce olduğunu söylediklerinde komik olarak algıladığını anlatan Sona, "Ama gerçekten bu cismi gördükten sonra canavar olduğuna artık inandım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 12.8.2020 10:02 ABONE OL
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

Tatil için kent merkezinden Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ne giden Züleyha Sona kardeşi ve kuzeni, Gölü sahilinde gezintiye çıktı. Bu sırada gölde bir hareketlilik oldu. Bunun üzerine Züleyha Sona, hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Züleyha Sona, hızla hareket eden ve sırtında zikzaklar olan cismi kısa süreliğine görüntülemeyi başardı. Sona, gördükleri cismin siyah renkte, sırtında zikzaklar olduğunu ve canavarı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

'CANAVAR OLDUĞUNA İNANDIK'

Kayda aldığı sırada hem korktuğunu hem de heyecanlandığını söyleyen Züleyha Sona, "Kardeşim bana burada büyük bir cisim var. Sırtı zikzaklı olan yaklaşık 20 metre uzunluğunda. Biz cep telefonuyla kaydetmek için o yöne doğru koştuk ve görüntülemeyi başardık. Görüntülerken de biraz korktuk. Biz bir süre sonra arkasından koşarken hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Daha önce annemler bize Gölü canavarından bahsediyordu.

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

Biz bu durumu komik olarak algılıyorduk. Ama gerçekten o cismi gördükten sonra canavar olduğuna inandım. Kendi gözlerimle gördüm. Videoda çok fazla net değildi, ama çıplak gözle baktığımda korkulacak bir cisimdi. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm ve tanık oldum. Araştırılmasını istiyorum. Çünkü Gölü'nde böyle bir cisim var ve biz bundan haberdar değiliz. Görüntülerken bana çok korku verdi. Hatta o sırada gölde yüzenler vardı, bir anda herkes sahile doğru koşmaya başladı. Ona rağmen biz arkasından koşmaya çalıştık ama çok hızlı hareket ettiği için yetişemedik" dedi.

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

ARAŞTIRAMASINI İSTİYORLAR

Gördükleri cismin araştırılması gerektiğini söyleyen Büşra Sona ise, "Adır Adası sahilinde ablam ve kuzenim ile geziyorduk. Bir cisim gördüm ve ablama haber verdim. Ablam da cep telefonu ile görüntülemeye başladı.

Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı

Ben çok şaşırdım. Bu cismin araştırılmasını istiyoruz. Çok farklı bir cisimdi. Sırtında dikenleri vardı. Daha önce televizyonlardan gördük ama uydurulduğunu düşündüğümüz için inanmamıştık. Ama görünce biz çok şaşırdık" diye konuştu.

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Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
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