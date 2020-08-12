Yangın faciası: 4’ü çocuk 5 ölü

Çorum'un Bayat ilçesinde bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Yatukcu Mahallesi'nde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki iki eve de sıçrayan yangına, Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 7 araçla müdahale etti. Yangında Ömer Çetin ile aynı evde bulunan torunları Elif Naz Çetin ve Ela Çetin ile komşu ailenin çocukları Elif ve Yusuf İçuz hayatını kaybetti. Vali Mustafa Çiftçi, yangın nedeniyle ilçeyi ziyaret etti. Yanan evde inceleme yapan çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının güçlükle söndürülebildiğini söyledi. Enkaz kaldırma çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını belirten Çiftçi, "Yangın neticesinde maalesef 1 yetişkin ve 4 yavrumuz Allah'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Bu arada, Bayat Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Fatma İçuz'un çocukları Elif ve Yusuf'un, anneleri gündüz işe gittiğinde bakım için Çetin ailesinin evine bırakıldığı öğrenildi.