Yangın uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen yangının bir uyuşturucu imalathanesinde çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece ilçesi Türkoba Mahallesi'nde bir adreste yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçildi.

10 Ağustos günü sabah 07:00 sıralarında itfaiye ekipleri olay yerine gittiklerinde uyuşturucu madde imalathanesi olduğunu fark etmeleri üzerine kolluğa durumu bildirdi.

Kolluk görevlilerince adreste yapılan aramada; Daralı ağırlığı 250 gram metamfetamin, Daralı ağırlığı 258 kilo 800 gram gelen akaryakıt (muhtemelen metamfetamin ile karıştırılmış halde), Daralı ağırlığı 48 kilogram Aseton, Daralı ağırlığı 15 kilogram katı halde kimyasal madde, 2 adet ısıtıcı, 9 bin 550 TL, 3 Amerikan Doları ele geçirilerek el konuldu.

Dosya kapsamımda İran uyruklu Hesam R. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli dün tutuklandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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