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13’üncü kattan düşüp öldü komşuları balkonda kahve içti

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
13’üncü kattan düşüp öldü komşuları balkonda kahve içti
ADANA'NIN Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde 70 yaşındaki Harun Kütük, oturduğu rezidansın 13. katından aşağıya düştü. Komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük'ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor. Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük'ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti. Kütük'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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13’üncü kattan düşüp öldü komşuları balkonda kahve içti
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