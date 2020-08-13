22 milyonluk miras için annesi ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat (45), önceki akşam Adana'daki evlerinde tartıştığı annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin arkasından ise miras kavgası çıktı. İddiaya göre alzheimer hastası olan baba Şeref Polat'ın bankada 2 milyon lira nakit parası ve yaklaşık 20 milyon liralık gayrimenkulü vardı.Mirası almak isteyen Tolga Polat, yaklaşık bir yıldır annesi ve kardeşine baskı yapıyordu. Annesi ve kardeşi bu durumu kabul etmediği için de taraflar sürekli tartışıyordu. Tolga Polat, son olarak avukat kardeşine "Sen bekarsın benim üç çocuğum var. Babamın üzerindeki mallar benim üzerine yapılsın" diyerek tapuların kendi üzerine geçirilmesini istedi. Mirası vermek istemeyen anne İkbal Polat ile avukat oğlu Altuğ Polat'ta, Alzhemer olan baba Şeref Polat'a vasi tayin edilmesi için, akli dengesinin yerinde olmadığı yönün de rapor çıkarmak için mahkemeye başvurdu. O dava da dün görülecekti. Önceki gün Hatay'dan gelen Tolga Polat, babasına ait 6'ıncı kattaki dairede annesi ve kardeşiyle yeniden tartıştı. Tabancasını çeken Polat, önce annesine, ardından ise kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat'a merdiven boşluğunda kurşun yağdırdı. Cinayetin ardından olay yerine gelen polislere kapıyı açan Tolga Polat gözaltına alındı. Cinayet sırasında evde olan ancak alzheimer nedeniyle ifadesi alınamayan baba Şeref Polat, yakınlarına teslim edilirken, İkbal ve Aytuğ Polat'ın cenazeleri Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Hacı Hamzalı köyünde toprağa verildi. Ailenin komşuları ise, "Çok iyi bir aileydiler. Kimseye zararları yoktu. Yazık oldu" dedi.