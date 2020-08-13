65 yaş üstü seyahat edebilir mi, seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü şehir dışına çıkma yasağı devam ediyor mu?

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler normalleşme adımları ile beraber kısmen kaldırılmıştı. 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan seyahat kısıtı ise halen devam ediyor. Hal böyle olunca bu yaş grubundaki vatandaşlar dışarı çıkabilecekleri saatleri ve seyahat şartlarını merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? 65 yaş üstü şehir dışına çıkabilir mi, seyahat izni nasıl alınır? İşte detaylar…
Ülkemizdeki salgın sürecinde altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşlara uygulanan kısıtlama esnetilse de vatandaşların belirli saat aralıklarında halen sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri şöyle; haftanın her günü saat 10:00 ile 20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek, aynı zamanda şehir dışı seyahatleri için de izin belgesi almaları gerekiyor…
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları esnetilen bu yaş gurubundaki vatandaşlar, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurularını tamamlayacaklar.
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.
TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.
Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.