A101 aktüel 13 Ağustos kataloğu İNDİRİMLERİ BAŞLADI! A101 aktüel ürünler ALDIN ALDIN kataloğunda neler var?

Haftanın A101 aktüel ürünler indirimleri bugün itibarıyla başladı. Her Perşembe birbirinden farklı ürün çeşitleri ile müşterilerinin ilgisini çeken market zincirinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öte yandan bugün mağazalarda teknolojik aletlerdeki indirimler raflardaki yerini aldı. Peki, 13 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler ile ALDIN ALDIN indirimleri!
hafta sonundan itibaren Perşembe günü itibarıyla gerçekleşecek indirim günlerinin takibi için haftalık fırsat kataloğu araştırmasını gerçekleştirmeye başlamıştı. Birçok market zincirinin her hafta belirli günlerde uyguladığı fırsat günlerinin en dikkat çekeni bu hafta yine A101 aktüel ürünler oldu!
HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Tv 1.899 TL
Samsung 40N5000 40" Full HD Tv 2.399 TL
Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL
Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL
Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL
Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL
Cem Nero Kızartma Tenceresi 34,95 TL
Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL
Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 39,95 TL
Sinbo STO-6671 Termos 1,6 Litre 27,95 TL
Buzdolabı Sürahisi 14,95 TL
Luminarc Arty Renkli Tabaklar 5,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
Triathlon Metal Şınav Barı 25,95 TL
Triathlon Dambıl 10 Kg 79,95 TL
Pilates Matı 29,95 TL
Triathlon Egzersiz Tekerleği 22,95 TL
Triathlon Atlama İpi 9,50 TL
Triathlon AB Roller Mekik Aleti 114,95 TL
Triathlon Ayarlanabilir Boks Standı Seti 199,95 TL
Triathlon El Yayı 16,95 TL
Yoga Roller 37,95 TL
Triathlon Direç Latiği 18,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 44,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.499 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 29,95 TL
Castle Buzluk Termos 25 Litre 74,95 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL
Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 75 TL
Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL
Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL
Flavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL
Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL