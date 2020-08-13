Alev topuna dönen araçta can verdi

Pamukkale-Denizli Karayolu'nda dün saat 05.00'da meydana gelen kazada Uğur Özdemir'in (40) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Araç kaza sonrası alev alırken, yaralanan sürücü Özdemir, otomobil içinden çıkamadı. Yardım etmek isteyen vatandaşlar ise alev topuna dönen otomobile yaklaşamadı. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yanğını söndürdü. Ancak Özdemir, hayatını kaybetti. Özdemir'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Edirne'nin İpsala ilçesinde ise otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Uzman Çavuş Kenan Gök hayatını kaybetti. A.E. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen B.A. yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler A.E. ve B.A. ile motosikletin arkasında oturan Uzman Çavuş Kenan Gök ve otomobildeki S.E. yaralandı. Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Isparta'nın Yalvaç ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Kenan Gök'ün, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.