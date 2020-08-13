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D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirenlerin dönmesi ile İstanbul trafiği koronavirüs öncesi yoğunluğuna dönerken, özellikle ile Küçükçekmece arasındaki 5 kilometrelik yolun ortalama 30 dakikada kat edilebildiği belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:43 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:45 ABONE OL
Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

Günün hemen her saatinde yoğun olan ile Küçükçekmece arasındaki karayolundaki yolculuk, yoğun araç trafiği ve sıcak havanın etkisi ile çileye dönüşüyor. Yan yollar da yolcu indirip- bindiren minibüs veya otobüslerin yanı sıra park edilen araçlar nedeniyle sık sık kilitlenmesine neden oluyor.

Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

YOLCULUK DAHA DA ZORLU HALE GELDİ

Bayram tatili ve yıllık izinlerini İstanbul dışında geçirenlerin de dönmesi ile D-100 karayolundaki yolculuk daha da zorlu hale geldi.

Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk en üst düzeye ulaşırken arıza yapan araçların bir şeridi tıkaması ile oluşan araç kuyruğunun Topkapı yönünde Esenyurt ve Ambarlı kavşağına, Beylikdüzü yönünde ise Sefaköy'e kadar uzadığı görülüyor.

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Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü
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