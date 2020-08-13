Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü

Günün hemen her saatinde yoğun olan Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki karayolundaki yolculuk, yoğun araç trafiği ve sıcak havanın etkisi ile çileye dönüşüyor. Yan yollar da yolcu indirip- bindiren minibüs veya otobüslerin yanı sıra park edilen araçlar nedeniyle sık sık kilitlenmesine neden oluyor.