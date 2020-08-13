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’nda dört farklı noktada yangın

Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
Aydos Ormanı’nda dört farklı noktada yangın
İstanbul Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanı'nda 4 noktada başlayan yangın, karadan ve havadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı. Aydos Ormanı'nın Sancaktepe ilçesi sınırlarında kalan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle dün 16.30 sıralarında 4 ayrı noktada yangın başladı. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ayrıca takviye olarak bir yangın söndürme uçağı da bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
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Aydos Ormanı’nda dört farklı noktada yangın
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