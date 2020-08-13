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Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:49 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:52 ABONE OL
Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

Olay, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan lokantaya gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı.

Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saçmalar lokantanın tabelasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

Polis ekipleri, lokanta çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı yaşanan noktada inceleme yaptı. Yerdeki boş fişekler incelenmek üzere delil olarak alındı.

Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

BUNDAN BEŞ ON GÜN ÖNCE BURANIN CAMLARINI KIRMIŞLARDI

Silah sesi duyarak olay yerine gelen Bayram Erdem yaşananlarla ilgili, "Duvarın dibinde oturmuş üzüm yiyordum, bir ses geldi, koştum geldim baktım herkes toplanmış böyle.

Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

Bundan beş on gün önce buranın camlarını kırmışlardı" şeklinde konuştu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...
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