Aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı...

Olay, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan lokantaya gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı.