BİM çalışma saatleri 2020: BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri!

Ülkemizde en çok alışveriş yapılan market zincirlerinden olan BİM çalışma saatleri 2020 araştırılmaya başlandı. Özellikle Salı ve Cuma günleri yapılan indirimler nedeniyle vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği marketler arasında yerini alıyor. Peki; BİM saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? İşte BİM çalışma saatleri 2020!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

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