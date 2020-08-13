BİM çalışma saatleri 2020: BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri!

Ülkemizde en çok alışveriş yapılan market zincirlerinden olan BİM çalışma saatleri 2020 araştırılmaya başlandı. Özellikle Salı ve Cuma günleri yapılan indirimler nedeniyle vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği marketler arasında yerini alıyor. Peki; BİM saat kaça kadar açık, kaçta açılıyor? İşte BİM çalışma saatleri 2020!
Haberimizin içerisinden BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, BİM çalışma saatleri gibi soruların yanıtlarına ulaşabilirsiniz.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
BİM, her sabah saat 09.00'da açılmaktadır.
BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
BİM, akşam 21.00'de kapanmaktadır.
BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?
BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 09.00 ile 21.00 arası hizmet vermektedir.
BİM HAKKINDA
BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.
2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır.
BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.