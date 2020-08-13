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'da şoke eden kadın kavgası!

Türkiye'nin gözde turizm kenti 'da yaşanan olay hayrete düşürdü. İki kadın grup arasında çıkan "neden bakıyorsun?" kavgasında 3 kişi yaralandı. Kavgada tekmeler ve tokatlar havada uçuşurken kadınlardan biri diğerinin başına bardakla vurdu. Kavgaya vatandaşlar müdahale etmek istedi ancak kimse başarılı olamadı. Darp edilen kadınlardan Ü.Ç., kendilerine saldıran grubu tanımadıklarını, hiçbir neden yokken "Belanızı bizden bulacaksınız. Biz belayız" diye üzerlerine geldiklerini söyledi. Başına 6 dikiş atılan Ü.Ç., "Karşı taraf erkek olsaydı, ortalık birbirine girmişti. Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:34 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:04 ABONE OL
Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Muğla'nın ilçesinde, kadın iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada biri başına bardakla vurulan diğeri ise aldıkları darbelerle 3 kadın yaralandı. Yaralılardan Ü.Ç., hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip, "Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler" dedi.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Olay, 10 Ağustos günü meydana geldi. Gümbet Mahallesi, Barlar Sokağı'ndaki bir eğlence mekanında çalışan Ayşe A., Sezen D. ve Şüheda K., iddiaya göre; bir GSM firmasının 20 yıldır işletmeciliğini yapan Ü.Ç. ve arkadaşı N.S. adlı kadınların, 'Neden bakıyorsunuz?' diyerek üzerlerine yürüdü. Bir anda 5 kadın birbirine girdi. Çevredekiler kavgaya müdahale etti, ancak tarafları ayırmayı başaramadı. İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesiyle kavga sona erdi.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

KAŞINA 6 DİKİŞ ATILDI

Kavgada başına içki bardağı ile vurulan Ü.Ç., yüzü ve göğsüne darbe alan N.S. ile eline darbe alan Sezen D. yaralandı. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.Ç. ve N.S.'ye ayakta müdahale edildi. Elinden hafif yaralanan Sezen D. ise hastaneye gitmedi. Yaralılardan Ü.Ç.'nin açılan kaşına 6 dikiş atıldı. Ü.Ç.'ye 10 gün, N.S.'ye de 2 gün iş göremez raporu verildi.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

"BELANIZI BİZDEN BULACAKSINIZ"

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip, "Hem de kadınların saldırısına uğradık. Ben ve arkadaşım, kadınların bu şekilde şiddete maruz kaldığını, canlı şekilde görmüş olduk.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Bu kişilerin neden saldırdıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbiri ile daha önceden bir tartışma, kavgam kesinlikle yok. Şikayetçi olduk.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Başımda 6 dikiş var. Bu kişilerin küfür ve hakaretlerine maruz kaldık. 'Belanızı bizden bulacaksınız, 'Biz, belayız. Size bela oluruz' diye, sözlerine maruz kaldık.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Başıma bardakla vurdular. Daha sonra arkadaşımı feci şekilde dövdüler. Tüm bunları ortada bir şey yokken yaptılar. Bu kişilerin emniyette bir sürü dosyaları olduğunu, bu tür olaylara daha önce de karıştıklarını, ellerini kollarını sallayarak halen gezdiklerini biliyorum.

Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Karşı taraf erkek olsaydı, ortalık birbirine girmişti. Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler. Kendilerinden şikayetçi olduk" dedi.

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Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!
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