Bodrum'da şoke eden kadın kavgası!

Başıma bardakla vurdular. Daha sonra arkadaşımı feci şekilde dövdüler. Tüm bunları ortada bir şey yokken yaptılar. Bu kişilerin emniyette bir sürü dosyaları olduğunu, bu tür olaylara daha önce de karıştıklarını, ellerini kollarını sallayarak halen gezdiklerini biliyorum.