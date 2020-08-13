Bu 50 TL'nin ilginç bir özelliği var! 75 bin lira teklif ediyorlar...

Genelde müşterilerden gelen paraları sahte olması ihtimaline karşı her seferinde kontrol ettiklerini söyleyen Akkaya, "Müşterilerden birisi bize para verdi. Parayı elime aldığımda paranın hatalı olduğunu gördüm araştırdıktan sonra paranın gerçek ama basım hatası olduğunu bildik. Parayı bankaya götürdük. Banka müdürü paranın orijinal olduğunu söyledi. Bu parayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Koleksiyoncuların biriktirdiğini öğrendik değerli olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden paranın hakkı neyse istiyoruz. Araştırdık internet üzerinden koleksiyoner arkadaşların bu paraya güzel bir fiyat verdiğini öğrendim. Hatta bir parada 75 bin TL'ye kadar çıkmış adam, satmamış. Eğer bize de böyle bir teklif gelirse tekliflere açığız, satmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

