Diyanet takvimi ile Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Bu sene 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Bu yıl Aşure günü ne zaman olacak merak ediliyor. Muharrem ayının başlamasıyla beraber bu mübarek ayın 10. Gününde idrak edilen aşure günü için oldukça az bir zaman kaldı. Hem İslam dini açısından hem de Türk kültürü için oldukça önem taşıyan günde bu leziz tatlının yapılıp komşulara, akraba ve arkadaşlara dağıtmasıyla bilinmektedir. Peki, 2020 Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması gibi birçok hadise bu tarihte gerçekleşti. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan 2020 Aşure günü, Muharrem ayının 10. Günü idrak edilir. Bu yıl denk geldiği tarihler ise merak ediliyor.