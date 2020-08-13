Diyanet takvimi ile Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Bu sene 2020 Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

Bu yıl Aşure günü ne zaman olacak merak ediliyor. Muharrem ayının başlamasıyla beraber bu mübarek ayın 10. Gününde idrak edilen aşure günü için oldukça az bir zaman kaldı. Hem İslam dini açısından hem de Türk kültürü için oldukça önem taşıyan günde bu leziz tatlının yapılıp komşulara, akraba ve arkadaşlara dağıtmasıyla bilinmektedir. Peki, 2020 Aşure günü ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar…
Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması gibi birçok hadise bu tarihte gerçekleşti. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan 2020 Aşure günü, Muharrem ayının 10. Günü idrak edilir. Bu yıl denk geldiği tarihler ise merak ediliyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek. Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
AŞURE GÜNÜ'NÜN ANLAMI
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.