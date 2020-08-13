Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.