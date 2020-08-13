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'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. Yoldan geçen vatandaşlar Nazif A. isimli kişinin balkona asılı cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın 37 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:42 Son Güncelleme: 13.8.2020 10:48 ABONE OL
Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

'nın Nilüfer ilçesinde Nazif A. (57) evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu. Yoldan geçerken Nazif A.'nın cansız bedenini görenler, şaşkınlık yaşadı.

Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Semti Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe giden vatandaşlar, birinci kattaki havalandırma motorunun demirine bir kişinin asılı halde olduğunu görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

Gelen sağlık ekipleri, Nazif A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazif A.'nın cansız bedeni, çarşafla örtüldü.

Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

Yapılan incelemenin ardından asılı bulunduğu yerden indirilen Nazif A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!

37 ayrı suç kaydı bulunan Nazif A.'nın intihar ettiği üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!
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