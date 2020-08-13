Bursa'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!

Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 kilo 260 gram esrar, 550 gram metamfetamin, 112 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.