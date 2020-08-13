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'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!

Okulların açılmasına sayılı günler kala Emniyeti, uyuşturucu çetelerine karşı harekete geçti. 'Okul Öncesi Temizlik' isimi verilen operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:12 Son Güncelleme: 13.8.2020 10:20 ABONE OL
Bursa'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okulların açılmasını az bir süre kala, 'Okul Öncesi Temizlik' isimli uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursa'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kom ve TEM ekiplerinden oluşan 300 kişilik ekip tarafından, 'Okul Öncesi Temizlik' adı verilen uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!

Ekiplerin yaptığı operasyon sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 1 kilo 260 gram esrar, 550 gram metamfetamin, 112 kök hint keneviri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Bursa'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'da 'Okul Öncesi Temizlik' operasyonu!
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