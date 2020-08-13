Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, saldırıya uğradı

Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, saldırıya uğradı

'da, iddiaya göre cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç ve beraberindeki arkadaşı saldırıya uğradı. 2'si kadın 4 kişi, 2 gence tekme tokat saldırdı. Bir genç başına şişe atılması sonucu yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:09 Son Güncelleme: 13.8.2020 17:28 ABONE OL
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, saldırıya uğradı

Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, Sümer Merkez Camii'nin duvarına tuvaletini yapan kişiyi görerek durdu. Genç, tuvaletini yapan kişiye, "Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma" diyerek uyardı. Bunun üzerine 2'si kadın 4 kişi, gence ve yanında bulunan arkadaşına tekme tokat saldırdı.

Son Dakika Haberi | Bolu'da skandal olay! Önce cami duvarına idrarlarını yaptılar sonrada... | Video

2 kişi ve yanlarında bulunan 2 kadın, 2 gence vururken, ellerine geçirdikleri fayans parçalarını üzerlerine attı. Bu sırada bir kişi gencin üzerine şişe fırlattı. Şişenin başına isabet etmesi sonucu yaralanan genç, aracın üzerine yattı. Bir kadın, otomobilin üzerine yatan gencin başına ardı ardına yumruk attı. Hırslarını alamayan kişiler kendilerini uyaran gençlerin otomobiline tekme attı. 2 grup daha sonra otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aldıkları darbelerle yaralanan gençler hastanede rapor aldı. Kavgaya karışan kişiler polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avcılar D-100'de koronavirüs öncesi yoğun trafiğe dönüldü Son dakika: ABD, Suriye ve Irak’ta asker sayısını azaltacak

ARKADAŞINA GÖNDER
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyardı, saldırıya uğradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA