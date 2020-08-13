Cami duvarına tuvaletini yaptı ve sonrasında... Sokak ortasında dehşet anları!

Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, Sümer Merkez Camii'nin duvarına tuvaletini yapan kişiyi görerek durdu. Genç, tuvaletini yapan kişiye, "Caminin tuvaleti var.



