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Cami duvarına tuvaletini yaptı ve sonrasında... Sokak ortasında dehşet anları!

’da, iddiaya göre cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç ve beraberindeki arkadaşı saldırıya uğradı. 2’si kadın 4 kişi, 2 gence tekme tokat saldırdı. Bir genç başına şişe atılması sonucu yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:17 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:32 ABONE OL
Cami duvarına tuvaletini yaptı sonrası... Sokak ortasında dehşet anları!

Olay, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, Sümer Merkez Camii'nin duvarına tuvaletini yapan kişiyi görerek durdu. Genç, tuvaletini yapan kişiye, "Caminin tuvaleti var.

Cami duvarına tuvaletini yaptı sonrası... Sokak ortasında dehşet anları!

Duvarına tuvaletini yapma" diyerek uyardı. Bunun üzerine 2'si kadın 4 kişi, gence ve yanında bulunan arkadaşına tekme tokat saldırdı. 2 kişi ve yanlarında bulunan 2 kadın, 2 gence vururken, ellerine geçirdikleri fayans parçalarını üzerlerine attı.

Cami duvarına tuvaletini yaptı sonrası... Sokak ortasında dehşet anları!

Bu sırada bir kişi gencin üzerine şişe fırlattı. Şişenin başına isabet etmesi sonucu yaralanan genç, aracın üzerine yattı. Bir kadın, otomobilin üzerine yatan gencin başına ardı ardına yumruk attı.

Cami duvarına tuvaletini yaptı sonrası... Sokak ortasında dehşet anları!

Hırslarını alamayan kişiler kendilerini uyaran gençlerin otomobiline tekme attı. 2 grup daha sonra otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı.
Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cami duvarına tuvaletini yaptı sonrası... Sokak ortasında dehşet anları!

Aldıkları darbelerle yaralanan gençler hastanede rapor aldı. Kavgaya karışan kişiler polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Cami duvarına tuvaletini yaptı ve sonrasında... Sokak ortasında dehşet anları!
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