‘Cehennem Melekleri’ne bir darbe daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Cehennem Melekleri'' olarak bilinen suç örgütüne yönelik ''suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, yasa dışı bahis ve kara paranın aklanması vb.'' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütü yöneticisi olduğu iddiası ile Coşkun Necati Arabacı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi ile suça karıştığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında daha İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce verilen arama ve el koyma kararı üzerine yapılan aramalarda 4 şüpheli daha daha yakalanarak gözaltına alındı.





Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri İzmir 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nce yapılan sorguları sonrası Coşkun Necati Arabacı suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.