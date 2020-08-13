Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı

Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.