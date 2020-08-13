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Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için 'a giden eski koca, yakalandı

Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için 'ın Sorgun ilçesine giden Ecevit Kıymaz (41), Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne, kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek, koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi, kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın üzerinden Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:12 Son Güncelleme: 13.8.2020 11:17 ABONE OL
Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı

Ankara'da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar etti. Kıymaz, kızı Kader K.'yı arayarak 'ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.'yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi.

Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı

Firarinin yakalanması için Ankara ve Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.

Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı

NOT KAĞIDI BULUNDU

Ankara- arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kıymaz'ın dün Sorgun ilçesine geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti. Geniş kapsamlı arama çalışması başlatan polis, Ecevit Kıymaz'ı Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Kıymaz'ın üzerinde, eski eşi Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Ecevit Kıymaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'a giden eski koca, yakalandı
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