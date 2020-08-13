14 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

14 Ağustos 2020 mübarek Cuma gününün gelmesi ile vatandaşlar Cuma mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Günün anlam ve önemine özel sözleri çevresi ile paylaşmak isteyenlerin sayısı artmaya başladı. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirecek olmanın getirdiği huzur ve mutluluğu yaşayan vatandaşlar uzaktaki sevdiklerine Cuma mesajlarını yollayacaklar. Haberimizin içerisinden yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.
Cuma mesajları ve sözleri araştırmaları başladı. Sosyal medya araçları üzerinden sizler de sevdiklerinize yeni, anlamlı, ayetli, uzun kısa Cuma mesajları ve sözlerini yollayabilirsiniz.
Hayırlı Cumalar!
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...
Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.