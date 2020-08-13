14 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

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14 AĞUSTOS : En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte İslam alemi büyük bir coşku ve huzur yaşıyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaş, ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için camilere akın edecek, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Öte yandan ailesi, sevdikleri, arkadaşları ve akrabaları ile ve sözlerini paylaşmak isteyenler araştırmalarına başladılar. Cuma mesajları ile günün anlam ve önemini, bereketini ve rahmetini sevdiklerinizle paylaşın. Haberimizin içerisinden en yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 01:11 Son Güncelleme: 14.8.2020 01:11 ABONE OL
CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

14 Ağustos 2020 mübarek Cuma gününün gelmesi ile vatandaşlar ve sözleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Günün anlam ve önemine özel sözleri çevresi ile paylaşmak isteyenlerin sayısı artmaya başladı. Bu mübarek günü ibadet ederek geçirecek olmanın getirdiği huzur ve mutluluğu yaşayan vatandaşlar uzaktaki sevdiklerine Cuma mesajlarını yollayacaklar. Haberimizin içerisinden yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 14 AĞUSTOS 2020

araştırmaları başladı. Sosyal medya araçları üzerinden sizler de sevdiklerinize yeni, anlamlı, ayetli, uzun kısa Cuma mesajları ve sözlerini yollayabilirsiniz.

Hayırlı Cumalar!

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

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14 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI 2020: En yeni, anlamlı ve resimli, ayetli Cuma mesajları ve sözleri burada! Hayırlı Cumalar!
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