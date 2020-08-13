Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?

Bir Cuma gününe daha sağlıklı şekilde varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamlı günde yüce yaradana ibadet etmek için camileri dolduracak ve namaz ibadetimizi yerine getirip dualar edeceğiz. Müslümanlar arasında kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendiren bu günde Cuma namazı kılınışına ilişkin bilgilerini tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek isteyenler Cuma namazı nasıl kılınır? sorusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

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