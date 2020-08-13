Depoya batık define baskını

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, Arnavutköy'de bir depoya teknik takip sonrası tarihi eser baskını düzenledi. Bizans ve Venedik dönemlerine ait piyasa değeri 1 milyon lira olan batık definesi ele geçirildi.Polisler uzun süredir giriş ve çıkışlarını izledikleri depoda Bizans ve Venedik dönemlerine ait batık definesi tarihi eserleri olduğunu tespit etti. Adrese yapılan baskında 39 adet amfora ve denizcilik faaliyetlerinde kullanılan objeler ele geçirildi. Eserlerin M.Ö. 2200 ile M.S. 1400 arasında ticari faaliyetlerde kullanıldığı saptandı. İncelemeye alınan amforaların o dönemlerde gemilerle yapılan zeytinyağı, şarap ve tahıl taşımacılığında kullanıldığının değerlendirildiği ifade edildi. "Bizans T" tipi çapa, Venedik Gemileri'nde kullanılan nadide ahşap çapa ve amforalar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin ortalama 1 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.