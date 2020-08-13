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’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde

'ın Dicle ilçesinde bayram misafirliğine geldikleri evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları 14'ncü gününde devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:37 Son Güncelleme: 13.8.2020 15:57 ABONE OL
Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde

Kurban Bayramının 1'inci gününde ailesi ile Dicle ilçesine bağlı Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 14'üncü gününde jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, Anda Arama Kurtarma ekipleri, UMKE ve gönüllü arama ekipleri, dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti. Çoğu zaman arama çalışmalarına hassas burunlu, özel eğitimli arama kurtarma köpekleri de katıldı.

9 KİLOMETRELİK ALANDA ARANDI

Miraç'ı bulmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, dün itibariye 9 kilometre karelik alan arandı. Köyde kaybolan Miraç'tan gelecek olan bir haber için, umutlu bekleyiş sürüyor.

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Diyarbakır’da kaybolan Miraç’ı arama çalışmaları 14’üncü gününde
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