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Domuz avında korkunç son! Yanlışlıkla arkadaşını öldürdü...

'nın Saimbeyli ilçesinde bahçelerine dadanan domuzları öldürmek isteyen 5 arkadaş, silahlarını alıp gece yarısı bir araya geldi. Ne var ki arkadaşların domuz avı çok kötü bitti. , domuza ateş eden arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 11:58 Son Güncelleme: 13.8.2020 12:24 ABONE OL
Domuz avında korkunç son! Yanlışlıkla arkadaşını öldürdü...

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saat 23.30 sularında yaşandı. Saimbeyli ilçesinde S.G.'nin bahçesine sürekli giren yaban domuzlardan kurtulmak isteyen köy sakinleri hayvanları avlamak üzere akşam bir araya geldi. Gece saat 23.30 sularında domuzların geldiğini fark eden Yahya Ersoy ve arkadaşları H.G., B.G., A.G., E.B. harekete geçti.

DOMUZA SIKTIĞI KURŞUN ARKADAŞINA İSABET ETTİ

Yahya Ersoy'un domuza bir el ateş etmesinin ardından arkadaşı H.G. de tüfeğini ateşledi. H.G.'nin silahından çıkan saçmaların domuz yerine birlikte avlanmaya gittiği Yahya Ersoy'a denk gelmesi üzerine Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.



Olayda hayatını kaybeden Yahya Ersoy'un Saimbeyli Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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Domuz avında korkunç son! Yanlışlıkla arkadaşını öldürdü...
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