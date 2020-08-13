SON DAKİKA: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?

Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünler iptal mi edildi sorusunun yanıtı gündemde yer alıyor. Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonunu başlatan çiftler konuya yönelik araştırmalarını sürdürüyor. En son alınan kararla beraber korona virüs vakalarının artış gösterdiği bazı illerde düğünlerin saatleri sınırlandırılırken, yiyecek ikramında bulunmak ikinci bir emre kadar yasaklandı. Buna göre; Düğünler iptal mi edildi? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. Bazı il ve ilçelerde düğün saatleri kısıtlandı ve ikramlar yasaklandı. Peki düğünler iptal mi edildi?
İşte yanıtı…
İçişleri Bakanlığı, bu konuda valiliklerin ve il sağlık müdürlüklerinin görüşlerini alıyor. Bölgedeki vaka sayısının yüksek olması ve artış yönlü hareket olması halinde iptal edilebilen düğünler, İl ya da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karara bağlanıyor. Böylelikle bazı illere saat sınırlandırması getirebiliyor.
Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.
Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.
Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.
Düğünlere gözlemci olarak katılan polisler, Kovid-19 ile mücadelede önemli rol oynuyor. Sosyal mesafenin korunmadığı, hijyene özel gösterilmeyen ve maske takılmayan kalabalık ortamları seven Kovid-19'un yayılmaması için çalışan gözlemci polisler, özellikle oyun pistinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak, maske takma kullanımını kontrol altında tutuyor.
Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.