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'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

'ta 5 yaşındaki erkek çocuğu 4'üncü kattaki evinin terasında oynarken balkondan aşağı düştü. Çocuk, önce tarağı yere attı, birkaç saniye sonra da kendisi aşağıya düştü. Yaşanan feci olayda küçük çocuk ağır yaralanıp ambulans ile hastaneye kaldırılırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 15:10 Son Güncelleme: 13.8.2020 15:22 ABONE OL
Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

Olay, Pınar Mahallesi 1282'inci Sokak'ta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 5 yaşındaki Salih Abdo isimli çocuk 4'üncü katta bulunan evlerinin terasında oyun oynarken tarağı sokağa fırlattı.

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

Tarağı atmasının birkaç saniye sonrası çocukta metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı çocuğa yardım etti.

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdo'yu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor.

Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

Görüntülerde Abdo'nun tarağı atmasının birkaç saniye sonrasında kendisininde yere düştüğü, vatandaşların yardımcı olduğu ve ambulans ekiplerinin geldiği görülüyor.

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Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
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