Esenyurt'ta feci olay: 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü

ÇOCUĞUN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Salih Abdo'nun önce tarağı fırlatması bir vatandaşın o sırada ne olduğunu anlamak için yukarı baktığı görülüyor.