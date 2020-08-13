Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı

’ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı

İstanbul ’ta kendine doğru koşan sokak köpeğinden kaçan 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa, araba çarptı. Arabanın çarpmasıyla metrelerce fırlayan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:13 ABONE OL
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı araçla cadde üzerinde seyreden yabancı uyruklu sürücü, kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola atlayan Ahmad Halil isimli 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan çocuğa çevredeki vatandaşlar yardımcı olarak sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunda ezikler ve yaralar oluşan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yabancı uyruklu sürücü ifadesi alınmak üzere ilçe polisleri tarafından polis merkezine götürüldü.
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(MD-ÖY-ÖFA-AŞ-Y)

13.08.2020 08:54:40 TSI
NNNN
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta köpekten kaçan 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA