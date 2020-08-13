Yeni sezon Fenerbahçe formaları satışa çıktı mı, Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium neden açılmıyor, çöktü mü?

Fenerbahçe yeni sezon formaları Spor Kulübü'nün ürünlerinin satışını yapan şirket Fenerium'un resmi sitesi üzerinden satışa çıkarılmasıyla sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlar 2020-2021 yılına ait formalara sahip olabilmek adına siteye akın etti. Hal böyle olunca yoğunluk nedeniyle Fenerium resmi sitesine girişte aksaklıklar yaşanıyor. Peki, Fenerbahçe 2020 - 2021 forma fiyatları ne kadar? Fenerium sitesi neden açılmıyor, Fenerbahçe yeni sezon formaları satışa çıktı mı? İşte detaylar…

FENERBAHÇE FORMA FİYATLARI: FENERIUM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Sarı Lacivertli takımın yeni sezonda giyeceği formaların satışa çıkmasıyla taraftarlar Fenerium sitesine yoğun ilgi gösterdi. Formaların satış fiyatları merak edilirken öte yandan yoğunluk sebebiyle siteye girişler sağlanamıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Yeni sezon forma fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı…