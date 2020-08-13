Fenerbahçe âşığıydı

Kocaeli'nde denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Aryen Jiyan Kartalmış, Boğaziçi Üniversitesi'nin parlak öğrencilerinden biriydi. Sıkı Fenerbahçe taraftarı olan İşletme Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Aryen'in ölümü, avukat babası ile öğretmen annesini yıktı. Diyarbakır Ergani eski belediye başkanı Avukat Ramazan Kartalmış ile öğretmen eşi Zehra Kartalmış ve iki kızı bayramdan önce tatil için Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gitti. Aryen, kuzeni ile birlikte denize girdi. Bir anda akıntıya kapılan Aryen yaşamını yitirirken, kuzeni ise kendi çabaları işle kurtulmayı başardı. Genç kızın ölümü ailesini yıktı. Baba Kartalmış, iki kızından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken "Acımız büyük" ifadelerini kullandı.