Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takipte şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmî belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi. 10 Ağustos sabahı yapılan operasyonda 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı.