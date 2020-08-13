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Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şoke eden bir detay ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yüzlerce hap, doktor kaşesi ve reçete ele geçirilmişti. Sahte reçeteleri çete üyelerinden hemşirelik öğrencisi Rumeysa B.'nin düzenlediği belirlendi. Diğer çete üyelerinin de bu sahte reçetelerde yazılı hapları anlaşmalı oldukları eczanelerden aldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 12:46 Son Güncelleme: 13.8.2020 12:52 ABONE OL
Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

'da polisin suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden hemşirelik öğrencisi Rumeysa B.'nin düzenlediği sahte reçeteyle, kırmızı reçeteli ilaç alınmasını sağladığı öne sürüldü. Şebekenin uyuşturucu satıcılığından sahte paraya, hırsızlıktan resmi belgede sahteciliğe kadar birçok organize suç işlediği iddia edildi.

Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takipte şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmî belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi. 10 Ağustos sabahı yapılan operasyonda 3'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı.

Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

Operasyonlar kapsamında bin 550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, çalıntı olduğu belirlenen 52 bin 600 lira para ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi. 3 gün boyunca emniyette sorgulanan şebeke üyeleri bugün sabah adliyeye sevk edildi.

Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİSİ SAHTE REÇETE DÜZENLİYORMUŞ

Çete üyelerinden, hemşirelik 3'üncü sınıf öğrencisi Rumeysa B.'nin, şebeke üyelerinin herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde hastaneye gidip muayene olduklarında aldıkları barkotları, ele geçirdikleri reçetelere yapıştırıp, çaldıkları doktor kaşesiyle kırmızı reçeteli ilaçları yazarak, Antalya ve Mersin'deki anlaşmalı oldukları eczanelerden aldıkları öğrenildi. Aldıkları ilaçları ise kutusunu 600 liradan sattıkları belirlendi.

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Hemşire Rumeysa'nın foyası meydana çıktı: Uyuşturucu çetesine sahte reçete düzenliyormuş...
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