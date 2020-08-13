Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid- 19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, toplam can kaybı 5 bin 891 oldu. 934 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 227 bin 89'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 8.2, ağır hasta sayısı 632 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" paylaşımını yaptı. Koca, yazılı açıklamasında da "Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir" dedi.