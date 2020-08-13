Hoşgörünün merkezinde birlik beraberlik mesajı

Anadolu irfan ve medeniyetinin temel taşlarından olan Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinlikleri, "Bir Velinin Varisiyiz, Mirasımız Aşktır Bizim" temasıyla yarın saat 20.00'da Hacı Bektaş Veli Türbe ve Müzesi'nde gerçekleşecek. Etkinlik, Hacı Bektaş Veli'nin gelecek yıl gerçekleşecek 750'nci anma programını listesine alan UNESCO'nun da ilanı niteliği taşıyacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un katılımıyla düzenlenecek programda koronavirüs salgını önlemleri uygulanacak. Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından olduğunu belirten Ersoy, "Veli'nin insan sevgisinin, adalet, hoşgörü ve barışı temsil eden evrensel kimliği her zaman rehberimiz olmuştur" dedi. Hacı Bektaş Veli felsefesinin aslan ve ceylan üzerinden anlatıldığı kamu spotu olarak hazırlanan kısa bir filmin gösterimiyle başlayacak anma kapsamında bakanlık tarafından bir de semah gösterimi icra edilecek. Gelecek yılki anmanın daha geniş kapsamlı olarak yapılması planlanıyor.