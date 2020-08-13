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Boğaz’daki merdivenleri söktü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
İBB Boğaz’daki merdivenleri söktü
İstanbul Boğazı, Emirgan Boyacıköy sahilinde yüzenlerin denizden çıkması için 7 yıl önce yapılan plaj konumlu platform ve demir merdivenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince söküldü. Yıllardır sıcak havalarda serinlemek amacıyla denize giren vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi. Vatandaşlar sudan çıkmak için kendilerince tahtadan platform yaptı. Bölge sakinlerinden Mahmut Ofluoğlu "İBB bu merdivenleri niçin söktü ne amaçla söktü açıklama bekliyoruz. Sökücü bozucu bir yönetim değil yapıcı bir yönetim istiyoruz" dedi.
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İBB Boğaz’daki merdivenleri söktü
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