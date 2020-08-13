İBB Boğaz’daki merdivenleri söktü

İstanbulBoğazı, Emirgan Boyacıköy sahilinde yüzenlerin denizden çıkması için 7 yıl önce yapılan plaj konumlu platform ve demir merdivenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince söküldü. Yıllardır sıcak havalarda serinlemek amacıyla denize giren vatandaşlar İBB'ye tepki gösterdi. Vatandaşlar sudan çıkmak için kendilerince tahtadan platform yaptı. Bölge sakinlerinden Mahmut Ofluoğlu "İBB bu merdivenleri niçin söktü ne amaçla söktü açıklama bekliyoruz. Sökücü bozucu bir yönetim değil yapıcı bir yönetim istiyoruz" dedi.