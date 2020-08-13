Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçide çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:03 ABONE OL

Onur G. (26) idaresindeki 35 AL 0310 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

Onur G. ile Mehmet Tolga Y. (26) ve Tolga U. araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolga U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de otomobil üst geçide çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA