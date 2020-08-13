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Kalbi duran kişiyi kalp masajıyla hayata döndürdü; 'filmlerde gördüm' dedi

'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta çırpınan, çevredekiler tarafından sudan çıkan 'ün (65) duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Üssük'e kalp masajı yapan , ''Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 16:15 Son Güncelleme: 13.8.2020 16:19 ABONE OL
Kalbi duran kişiyi kalp masajıyla hayata döndürdü; 'filmlerde gördüm' dedi

Kerimler Mahallesi'nde oturan Arif Üssük, 3 arkadaşıyla birlikte gittiği Keşbükü Irmağı'nda serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Arif Üssük'ü gören çevredekiler yardıma koştu.

KALP MASAJI YAPARAK HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kıyıya çekilen Arif Üssük'ün kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerine haber verilirken Bedir Can, Arif Üssük'ü kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Arif Üssük, gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Üssük'ün hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Arif Üssük'ü hayata döndüren Bedir Can, "Hayatımda ilk kez kalp masajı yaptım. Bunu da filmlerde görmüştüm" dedi.

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Kalbi duran kişiyi kalp masajıyla hayata döndürdü; 'filmlerde gördüm' dedi
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