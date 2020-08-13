Karpuz satıcısını duygulandıran not: Eşim hamile, canı istedi...

Gölyaka ilçesi Şaziye köyü mevkisinde, bahçesinde yetiştirdiği karpuzları yol kenarına kurduğu tezgahta satan İrfan Hatip, tezgahı gece açık bırakarak evine gitti. Sabah tezgahının başına gelen Hatip, bir not ile bırakılan 20 lirayı görünce duygulandı. Notta, 'Biz gurbetçiyiz. Gece geri dönerken karpuz tezgahını gördük. Eşimin canı, gebe olduğu için çok karpuz istedi. Karpuzlardan bir tanesini aldık. Ancak kimse olmadığı için bu parayı bıraktık. Umarız yeterlidir. Değilse hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.



