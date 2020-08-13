Korku dolu anlar! İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sarı'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı. Ardından olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılan Birkan K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Burada kepçe manevra yaparken çarpmış ve düşürmüş.



